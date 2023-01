Openbare onenigheid tussen Rijkswaterstaat en ANWB over recordfile: diensten beoordelen cijfers anders

De twee grote verkeersdiensten in ons land hebben wat uit te praten over de communicatie rond de files van vanmorgen. Nadat Rijkswaterstaat op Twitter berichtte over een recordfile, ging de ANWB daar openbaar tegenin. Niet handig, vinden ze bij Rijkswaterstaat. Want ook al maken de twee eigen berekeningen: de informatie mag elkaar niet tegenspreken.

Veel automobilisten zullen even opgekeken hebben toen ze het bericht van Rijkswaterstaat hoorden: sinds 2019 stond er met 690 kilometer niet zo veel file in ons land als vanmorgen. Dat terwijl ze in de Randstad en het noorden prima konden doorrijden. En meldde de ANWB maandag niet een file van 800 kilometer, tijdens de hevige regenbuien?

Ook informatie over binnenwegen

Zeker. Sterker nog: in november bracht de ANWB zelfs de drukste file van 2022 met bijna 1000 kilometer stilstaand verkeer. Er is een duidelijke verklaring voor het verschil in de cijfers. Waar Rijkswaterstaat als wegbeheerder alleen de files op de snelwegen meetelt, bekijkt de ANWB ook de files op N-wegen en zelfs enkele binnenwegen in steden. Die komt dan ook standaard op meer kilometer file uit.

Op het hoogtepunt van de ochtendspits van vandaag, om 07.50 uur, telde de ANWB 836 kilometer, tegenover de 690 van Rijkswaterstaat. Het verschil van 146 kilometer stond op lokale wegen.

Woonwijk naar de snelweg

Een paar jaar geleden bracht de ANWB vrijwel dezelfde cijfers, tot het besloot ook het andere verkeer mee te tellen. ,,Dat is de verbinding tussen de woonwijk en de snelweg. Daar staan ook veel mensen vast", verklaart woordvoerder Erwin de Hart dat besluit.

Rijkswaterstaat, dat als eigenaar van de Verkeers Informatie Dienst (VID) ook publieke verkeersinformatie brengt, heeft een ander belang. ,,Wij zijn echt de beheerder van de snelwegen. We geven verkeersinfo, maar die helpt ons vooral bij de veiligheid en doorstroming", legt woordvoerder Debby van Slegtenhorst uit. ,,Ook willen we mensen handelingsperspectief bieden: we vertellen ze wat er aan de hand is en wat we eraan doen. Waarom het lang duurt voor we een geschaarde vrachtwagen weer rechtop hebben, bijvoorbeeld.”

Normaal gesproken werken de twee diensten daarin goed samen. Ze hebben een onderlinge chat, waar verkeerssituaties en waarschuwingen worden besproken. Via dat lijntje kan Rijkswaterstaat de cijfers van haar verkeerscentrale duiden, zodat woordvoerders van de ANWB die weer op bijvoorbeeld de radio kunnen vertellen. ,,Dat is belangrijk, want we hebben samen één doel: de weggebruiker informeren.”

Twitter-onenigheid

Maar precies dat liep vandaag een beetje mis. De ANWB leek zich niet te kunnen vinden in het recordbericht van Rijkswaterstaat, en wees via Twitter direct op een fout in de berichtgeving over Limburg. ‘Rond Maastricht? Daar staat helemaal geen file. Daarnaast is boven de grote rivieren nauwelijks iets aan de hand. Daar was het zelfs beduidend minder druk’, sneerde het bedrijf achter de Wegenwacht.

,,Het is een aparte dag", verklaart De Hart van de ANWB de onenigheid. ,,Wat schiet je op met zo'n getal? Op een paar plekken was het de drukste spits. Maar het was zo plaatselijk, dan kun je geen getrouwe weergave brengen.” Zo bracht hij het nieuws vanmorgen ook op de radio: lokaal was het een heel drukke spits, maar landelijk was er zelfs minder verkeer dan verwacht.

,,In cijfers was het wel degelijk de drukste spits sinds 2019", verdedigt Slegtenhorst het bericht van Rijkswaterstaat. ,,Het kan zijn dat een groot deel van het land er geen hinder van ondervindt, maar sec in cijfers was het zo. Niet om het spannender te maken dan het is, maar om mensen te laten beseffen: elders in het land is het heel druk. Mocht je van het midden naar het zuiden gaan, dan moet je er rekening mee houden dat er echt iets aan de hand is.”

Lucht klaren

Dat de ANWB haar organisatie openbaar op Twitter terechtwees, is niet lekker gevallen. ,,Dat had ook op een andere manier gekund. We hebben een chat, daarop kunnen we elkaar informeren. Als woordvoerders hebben we een direct lijntje. Elkaar tegenspreken helpt de weggebruiker niet.” Volgens haar volgt daarover nog onderling contact, om de lucht te klaren. ,,Het is goed dat we dit met elkaar bespreken.”