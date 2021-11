Opfriscursus auto rijden bevalt senioren goed: ‘Vrienden hadden schik dat ik mijn rijbewijs kwijt zou raken, mooi niet!’

Daar zitten ze dan, net zoals tientallen jaren geleden bij het halen van hun rijbewijs. Het is bijna 09.00 uur als theorie-instructeur Rien Fluit zijn digitale lesbord aanklikt. Aan tafel zit een handjevol senioren, onder wie Henk van der Plas uit Boskoop. Toen hij 25 was haalde hij zijn rijbewijs, inmiddels is hij 76. ,,De enige van wie ik kritiek krijg, is mijn vrouw”, lacht hij. ,,Maar voor de rest: het is vijftig jaar geleden dat ik mijn rijbewijs heb gehaald. Ik wil wel eens weten waar ik sta.”