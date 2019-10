Opnieuw honderdduizenden voertuigen van Mercedes teruggeroepen wegens sjoemelsoftware

Professor voorspelt dat Tesla verdwijnt of 80 procent in waarde daalt en legt uit waarom

23:02 Het bedrijf Tesla zal de komende jaren verdwijnen, of minstens 80 procent van zijn waarde verliezen. Dat voorspelt Scott Galloway, een professor aan de universiteit van New York. Tesla is te klein om te concurreren met de grote merken, zo luidt zijn verklaring.