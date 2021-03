Oscar (28) verkoopt Lamborghini’s aan de sterren: ‘Ik had geen idee wie Jebroer was en vroeg wat voor werk hij deed’

Een teringjong, een schooiertje. Zo noemt hij de jongere Oscar. Havo? Nooit gedaan. Toch staat er een Ferrari op zijn kantoor te pronken. Het kantoor bevindt op de bovenste etage van het nieuwe onderkomen van Gräper Automotive. Zijn bedrijf is in februari verhuisd van Capelle aan den IJssel naar bedrijventerrein Gouwe Park in Moordrecht. Een saillante verhuizing gezien zijn verleden in Moordrecht, maar daarover later meer.