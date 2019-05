Oslo is kampioen elektrisch rijden door verleiden, lijmen en paaien van de autokoper

Wie het succes van Oslo wil begrijpen moet 's ochtends over de E18 de stad inrijden. Eén lange file, behalve over de busbaan. Daar zoeven de elektrische auto's ongehinderd door. Bij de tolcamera's gaat er geen klik als je met een Nissan Leaf of een Tesla passeert. Parkeren bij een laadpaal is gratis, geen wegenbelasting, parkeergarages die alleen voor elektrische auto's zijn; de lijst douceurtjes is lang. Verleiden, lijmen en paaien werkt het beste volgens de Noren. Wie geen elektrische auto koopt, maakt het zichzelf onnodig moeilijk. En duur.



De Noren bekostigen de transitie door de belasting op brandstofauto's steeds iets te verhogen en de elektrische auto's betaalbaarder te maken. Een Tesla kost er al snel een kwart minder dan hier. Niet voor niets hadden de Noren 30.000 Tesla Model 3's besteld nog voor de auto op de markt kwam. In maart toen de vrachtschepen met Tesla 3's het land bereikten was zelfs 60 procent van de nieuwe auto's volledig elektrisch.



Over twee jaar worden de voordeeltjes wat teruggeschroefd, want ook het rijke olieland Noorwegen kan niet eindeloos subsidiëren, maar ze verdwijnen niet. De tol op de snelwegen zal voor elektrische rijders de helft zijn. En rijden over de busbaan mag al een paar jaar alleen nog als je met minimaal twee mensen in de elektrische auto zit om files daar te voorkomen.