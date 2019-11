Oude auto's zijn verantwoordelijk voor 35 procent van de stikstofuitstoot in het verkeer

Vergeleken met een moderne auto is de uitstoot van de oude auto’s gigantisch. Een diesel uit 1999 spuwt 6 keer meer NOx uit dan een moderne diesel. En vergeleken met een benzineauto is die oude diesel zelfs bijna tien keer zo smerig. En dat is dan nog de papieren werkelijkheid. Bij de sjoemeldieselaffaire bleek dat de werkelijke uitstoot van diesels vaak nog veel hoger ligt.



Vervoersdeskundige Jan Anne Annema van de TU Delft berekende op verzoek van deze krant de uitstoot van auto’s van 15 jaar en ouder. Bij de personenauto’s is 35 procent van de stikstofuitstoot en liefst 50 procent van het fijnstof afkomstig van auto’s met bouwjaar 2004 of ouder, zowel met benzine- als dieselmotoren. ,,Terwijl de oude bakjes maar 17 procent van het wagenpark uitmaken.’’ Bij de bestelbusjes, veelal diesels, is het niet veel anders. De oude exemplaren veroorzaken 20 procent van de stikstofuitstoot en 50 procent van het fijnstof van alle bestelbusjes.



Er rijden in Nederland 1,2 miljoen auto’s van 15 jaar en ouder. Dat zijn niet allemaal klassieke raspaardjes uit die door hun eigenaren met liefde worden gepoetst. Het gros betreft werkpaarden. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat er gemiddeld 10.000 tot 12.000 kilometer per jaar met de auto’s van 15 tot 25 jaar oud wordt gereden.