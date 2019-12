Oude diesels volgend jaar weer welkom in Rotterdam

Rotterdam was een van de eerste steden in Nederland die een milieuzone instelde. En de stad was ook meteen het meest streng. Zelfs oude benzineauto’s van vóór 1992 werden geweerd, maar die regeling werd vorig jaar al herroepen. Volgens de ANWB blijkt uit een coalitieakkoord dat volgend jaar ook de milieuzone voor dieselauto’s van voor 1 januari 2001 wordt opgeheven.

Investeren in schone lucht

De meevaller geldt alleen voor personenauto’s, want voor oudere trucks is de binnenstad nog wel taboe. Vrachtauto’s op diesel die niet aan de Euro IV-emissienorm voldoen mogen de stad niet in. Rotterdam blijft wel investeren in schone lucht en neemt een mix van maatregelen om dat te bereiken, dus de kans is groot dat er binnenkort een alternatief komt om extra vervuilende voertuigen uit de stad te weren.