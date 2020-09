Oudere chauffeur komt tot stilstand door dictaat Brussel

Maar Brussel maakte een einde aan de uitzonderingspositie voor oudere chauffeurs en dwong Nederland om dit vast te leggen. Die wetswijziging gaat op 1 november in.



Vanaf dan geldt ook voor actieve beroepschauffeurs van 65 jaar en ouder zonder geldige code 95 op het rijbewijs een boete van minstens 800 euro. De chauffeur mag ook niet verder rijden en de verzekering dekt geen eventuele schade.



De doelgroep werd in augustus 2019 ingelicht over deze ingrijpende verandering. Maar daarna werd het stil. Vanwege de coronapandemie is het CBR enige maanden gesloten geweest. Ook nu is de opleidingscapaciteit nog niet optimaal, aldus TLN.



Ondertussen nadert de deadline. ,,Deze mensen dachten ruim een jaar geleden na die brief: ‘Ik hoor nog wel wat ik moet doen.’ En nu dreigt het razendsnel voor hen mis te gaan”, ziet adviseur Caroline Blom van Transport en Logistiek Nederland. ,,Terwijl ze geboren zijn om op de weg te zitten.”