Ouders en kind (1,5) krijgen schrik van hun leven als auto van openstaande brug valt

Fietsers in gedrang door betonnen richel op viaduct A50 tussen Schaijk en Herpen: ‘Levensge­vaar­lijk!’

6 oktober SCHAIJK/HERPEN - Een betonnen rand die midden op de rijbaan is aangebracht, houdt de gemoederen in Schaijk en Herpen bezig. De richel verscheen vorige week op het viaduct over de A50, op de gemeentegrens van Oss en Landerd. Fietsers en wandelaars klagen steen en been over de onveiligheid die daarmee wordt bevorderd. Gemeente en Rijkswaterstaat wijzen naar elkaar voor uitleg.