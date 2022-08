‘Over twee jaar hoef je nooit meer je auto te wassen’

Volgens hoofd onderzoek Justin Kleingartner kan de transparante nanofilm een complete auto bedekken als een soort tweede huid. Dus niet alleen de lak, maar ook de ramen. De coating zorgt er niet alleen voor dat regenwater er moeiteloos af druipt, het is ook vuilafstotend, beschermend en heeft een zelfreinigende werking. ,,Over ongeveer twee jaar moeten we autowassen definitief overbodig kunnen maken met behulp van nanoguard”, zo zegt Kleingartner tegen het Duitse Automobilwoche.

Tesla gebruikt het al jaren

Tesla gebruikt het doorzichtige en waterafstotende superspul al jaren, waardoor de auto grotendeels immuun is voor vocht, hitte, stof en zout. Ook BMW en Porsche zien een grote toekomst voor het goedje. Beide bedrijven hebben via hun dochterondernemingen aandelen in Actnano gekocht. Een nanolaagje zou sensoren voor bijvoorbeeld radarsystemen in de auto vrij kunnen houden van vuil, sneeuw en ijsvorming: elementaire zaken in een toekomst vol (deels) zelfrijdende auto’s.

Ook geschikt voor beschermen van tapijt en bank

Ook buiten de auto-industrie ziet het bedrijf mogelijkheden. Actnano wil zijn coatings ook in de woningbouw aanbieden als permanente bescherming voor gevels en ramen. Maar ook oppervlakken die snel vuil worden, zoals zoals tapijten, stoelen en bankstellen zouden profiteren van de nano-laag. Het bedrijf denkt ook te kunnen zorgen voor waterdichte mobiele telefoons en USB-sticks, zweetbestendige koptelefoons en cardio-horloges en storingsvrije bewakingssystemen en alarmsystemen.

Prijs nog niet bekend

De coating voorkomt volgens het bedrijf condensatie en corrosie, kan zonder voorbereiding direct op complexe componenten worden aangebracht en is vrij van schadelijke fluor- en halogeenverbindingen. De toepassingen zijn nu nog niet mogelijk en dus kan het bedrijf geen antwoord geven op de vraag hoeveel het spul kost. Ook is niet duidelijk wat er precies moet gebeuren bij reparaties en opnieuw spuiten van bijvoorbeeld beschadigde plaatdelen van een auto. Enige scepsis is bovendien wel op zijn plaats, want er zijn in het verleden meer bedrijven geweest die beschermende lagen aanboden waarmee autowassen overbodig zou worden.

