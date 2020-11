Parkeren bij Markthof is geen pretje: ANWB geeft dikke onvoldoende aan Haagse garage

40 parkeergarages in 20 steden in heel Nederland werden onder de loep genomen voor de parkeergaragetest van de Kampioen, het magazine voor leden van de ANWB. De garages zijn onder andere beoordeeld op toegankelijkheid, de grootte van het parkeervak en voetgangersveiligheid.



Supersmalle parkeervakken, krappe bochten, betonnen pilaren en loeisteile taluds. Bij de Haagse Markthof was alles flink onder de maat volgens de ANWB. Bij maar één garage in Nederland zijn de omstandigheden nog slechter en dat is de de Rozet in Arnhem.