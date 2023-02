Pas op voor deze zes fouten bij rijden door groen

Tweede­hands auto's nóg duurder, maar consument wil er juist minder voor betalen

Terwijl occasions nog steeds duurder worden, wil de consument er juist minder voor betalen. Dat concluderen Gaspedaal.nl en AutoTrack op basis van vraag en aanbod op hun occasionsites. Terwijl de gemiddelde vraagprijs in januari toenam, trokken consumenten juist minder budget uit voor een occasion. In juni vorig jaar bedroeg het verschil tussen die twee nog 12,9 procent. Vorige maand is de kloof fors verder gegroeid, naar 28,2 procent.

2 februari