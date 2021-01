Paul wint met zijn Chevy met gemak van een BMW M3: ‘Zo'n achtcilinder klinkt toch heerlijk?’

Mijn Allessie: betekent jouw auto alles voor je en wil je jouw verhaal vertellen? Geef je op!

7 januari Heb jij ook een bijzondere auto wagen waar je trots op bent, een wagen die jouw Allessie is? Dan zoeken we jou voor de rubriek Mijn Allessie in AD Haagsche Courant! Een sportwagen, een buggy, een goede old timer of zelfs een Fiat Multipla: het mag allemaal, zolang jij er maar avonturen mee beleeft en er iets moois over kan vertellen. Mail naar mijnallessie@ad.nl.