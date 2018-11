Pech voor puristen: Porsche overweegt SUV-variant van de 911

Rij-impressie Nieuwe Mercedes B-Klasse: de MPV vervol­maakt

28 november De Mercedes-Benz B-Klasse is compleet vernieuwd. De auto is lager, breder, dynamischer en voorzien van een top-interieur dat de concurrentie in de schaduw stelt. Jammer alleen dat de markt voor MPV's als geheel keihard instort.