Peperdure Porsche knalt op betonnen rand, auto van ruim anderhalve ton total loss

De bestuurder knalde met zijn wagen tegen een betonnen rand in de middenberm. De man, die volgens calamiteitensite District8 vermoedelijk teveel gedronken had, reed hiermee de voorkant van zijn wagen aan gort. Vervolgens is hij met de beschadigde auto nog 300 meter doorgereden, voordat hij halverwege de Haakweg tot stilstand kwam.



De auto, die een nieuwwaarde van 168.000 euro vertegenwoordigt, is voor verder onderzoek meegenomen en is waarschijnlijk total loss.