Pieter Ursem geeft autoaccu’s een tweede leven

Elektrisch rijden heeft de wind in de zeilen, maar wat doen we met de enorme batterijen als ze niet meer werken? Bij autobedrijf Peter Ursem geven ze accu’s een tweede leven en dat levert volgens ceo Pieter Ursem de nodige telefoontjes op.

In Spanje willen ze refurbished batterijen graag hebben en in Noorwegen willen ze oude accu’s van elektrische auto’s graag kwijt aan het Noord-Hollandse autobedrijf. De bewerking is een technisch hoogstandje. Daarom is ceo Pieter (ja, met een ‘i’) Ursem binnen zijn autobedrijf Peter (‘ja, zonder ‘i‘) Ursem een technische startup begonnen’.”

Het is nog even wachten op de grote groei van elektrisch verkeer, maar nu al komen afgedankte lithiumbatterijen binnen bij het bedrijf. ,,Ze zijn dan ongeschikt voor auto’s, maar het is zonde ze weg te doen en alleen de stoffen te recyclen. Deze accu’s kunnen prima een tweede leven krijgen in energieopslag. Technisch een uitdaging, maar het is ons gelukt. We waren de eerste in Europa,” zegt oprichter en ceo Pieter Ursem van EcarACCU.

EcarACCU maakt deel uit van autobedrijf Peter Ursem dat zes vestigingen telt in Noord-Holland. Op het eerste gezicht merk je niets speciaals aan de merkdealer van Mitsubishi, Nissan en Hyundai. nadenken hoe we ze een tweede leven zouden kunnen geven. Tot Ursem, die als tiener al met radio’s en andere elektronica knutselde, ging nadenken over de vraag hoe je dode accu’s een tweede leven geeft.

Duizenden kilo’s

In het nieuwe bedrijfsgebouw van EcarACCU in Zwaag liggen de planken vol met accucellen en andere onderdelen. In een hoek staat een demonstratiemodel van een stroomopwekker die je zo in een huisje op een afgelegen bungalowpark kan plaatsen. Veiligheidsvoorschriften hangen op prominente plekken, want de accu’s met een gewicht van zo’n 200 kilo bevatten giftige stoffen. ,,Je moet precies werken, ook omdat elk merk net even anders is.”

Daarvoor zorgt manager Jasper Baltus, die uitlegt dat EcarACCU refurbished EV-batterijen levert aan 25 partners, verspreid over Europa. ,,Wij demonteren en repareren de accu’s en onze partners maken er nieuwe toepassingen van.” Vooral op plekken waar veel gebruik wordt gemaakt van zonne- en windenergie is de vraag groot. De hernieuwde batterijen zorgen voor opslag van energie die je kan gebruiken op momenten dat de zon en de wind het laten afweten. Zo slaagde het bedrijf er in 2019 in 80.000 kilo aan afval uit batterijen te voorkomen.

Even wennen

Voor het personeel betekende EcarACCU een omschakeling. De elektrische auto was al nieuw en de demontage van batterijen kwam daar nog eens bij. De hoeveelheid aangeboden batterijen varieert; soms komen er veertig per week binnen. ,,Meestal kan de vaste groep van vier mensen het aan. Als het nodig is, kunnen we zo acht medewerkers van elders inzetten,” vertelt Ursem. Het was even wennen: de monteur die normaal olie ververst en nu ook elektromonteur is. ,,Ze hadden twijfels in het begin,” vult Baltus, die zelf na een stage bij het bedrijf bleef hangen, aan, ,,nu vinden de meesten het supervet.”

Het autobedrijf in Purmerend heeft zonnepanelen op het dak. Ook daar slaan refurbished batterijen uit elektrische auto’s overdag energie op en geven die ’s avonds weer af, zodat het licht kan branden. Daar is dan geen externe stroom voor nodig.

Internationaal

Het werk van Ursem is door EcarACCU veranderd. De bedenker is vaker op reis, wordt gevraagd als spreker op congressen, onder meer in Berlijn, Brussel en Lyon. ,,Dan ontmoet ik autofabrikanten, beleidsmakers en mogelijke afnemers. Een Japans bedrijf bijvoorbeeld wil er nu zelf mee aan de gang. Zo komen we in contact.” In Europa hebben vooral landen langs de Middellandse Zee belangstelling. ,,Goed weer is gunstig voor zonne-energie en die wil je kunnen opslaan.”

De batterijen uit Zwaag komen zelfs in Kameroen terecht. Daar helpen ze water omhoog te pompen, legt Baltus uit: ,,Dat gebeurt overdag met zonne-energie en dankzij de batterijen die energie opslaan kan het nu ook ’s avonds.” Ook gezondheidsklinieken waar medicijnen gekoeld moeten blijven, zetten de techniek met succes in.

Op termijn zullen de hernieuwde batterijen vooral dichter bij huis worden ingezet. ,,Als er steeds meer elektrische auto’s komen, is de aanvoer van batterijen groter en kan het uit om per land meerdere verwerkers te hebben.”

