Plan: rekeningrijden en betalen per gram CO2

Tanken in België lucratie­ver dan ooit: ‘Moet je kijken wat een verschil’

6 mei De benzineprijs gaat door het dak. Voor een liter brandstof is de adviesprijs 1,895 euro per liter, een evenaring van het record uit 2012. En dat merken ze net over de grens in Zelzate, waar nog meer Zeeuws-Vlamingen komen tanken dan normaal. ,,Zo’n groot prijsverschil heb ik nog nooit meegemaakt.”