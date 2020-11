Plannen voor rekeningrijden zaaien tweespalt in coalitie

Het regeerakkoord is er helder over: er mag nu alleen via proeven ervaring worden opgedaan met alternatieve vormen van vervoer en betaling, ‘zonder dat dit leidt tot een systeem van rekeningrijden’. Toch wil D66 haast maken met de voorbereidingen voor invoering in 2025.

Kamerlid Rutger Schonis: ,,Mensen willen lekker kunnen doorrijden. Als we nu beginnen met het maken van de concrete voorstellen, kan het volgende kabinet er direct mee aan de slag.” Hij zal het verzoek vandaag doen aan minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat).

D66 wil een kilometerheffing invoeren die is gebaseerd op de CO2-uitstoot van de auto en de plaats en tijd dat iemand rijdt. Schonis: ,,Wanneer je met je schone auto midden in de nacht in de polder rijdt, betaal je weinig. In de spits op een druk traject in je oude dieseltje betaal je iets meer.”

Nu niet aan de orde

De VVD ziet helemaal niks in een spitsheffing en voorbereidingen voor een kilometerheffing zijn ‘nu niet aan de orde’, reageert Kamerlid Remco Dijkstra. Eerst moet volgens hem het wagenpark worden verjongd en vernieuwd.

Dijkstra: ,,Automobilisten op kosten jagen gaat de files niet oplossen. We moeten kijken naar een eerlijke verdeling tussen elektrisch en benzine/diesel. Dat is wat het volgende kabinet zal moeten doen, niet mensen betaald in de file laten staan.”

In het klimaatakkoord werd eerder afgesproken dat het kabinet een onderzoek zou doen naar varianten van rekeningrijden, in aanloop naar de introductie in 2025. Dat ligt er nu en wat blijkt: een kilometerheffing betekent aanzienlijk korter en minder in de file.

Quote Als we nu beginnen met het maken van de concrete voorstel­len, kan het volgende kabinet er direct mee aan de slag Kamerlid Rutger Schonis (D66)

In maart zorgde het coronavirus voor aanzienlijk minder files in Nederland:

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.