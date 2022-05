Politie slingert bijna tachtig automobilisten op de bon voor negeren rood kruis

Hoe is het nu met? Fietsfa­naat Frank is witte geestver­schij­ning in korte broek: ‘Jochie kneep in mijn arm om te zien of ik echt was’

Frank van Rijn mag graag een stukje fietsen. De ene keer dwars door Zuid-Amerika, een andere keer door het Verre Oosten. Met als memorabele uitschieter een 26.600 kilometerslange fietstocht in 1986, vanuit huis via Marokko en Burkina Fasso naar Mali. ,,In veel landen was ik een bezienswaardigheid. Een witte geestverschijning in korte broek.’’

1 mei