Politie Tsjechië op zoek naar bestuurder 'Formule 1-auto’

De Marlboro-reclame op de achtervleugel van de rode wagen maakt in elk geval duidelijk dat het een oud model betreft; tabaksfabrikanten mogen al enige jaren geen races meer sponsoren. Het vermoeden bestaat dan ook dat het hier gaat om een Dallara GP2-auto uit 2008, die helemaal is uitgevoerd als een Ferrari F1-auto zoals die van Kimi Raikkönen.



De auto hield zich volgens lokale media keurig aan de toegestane snelheid, maar dat maakt de overtreding niet minder ernstig. Dit soort circuitauto's is niet voorzien van zaken als richtingaanwijzers, verlichting en kentekens en daarom ontbreekt een goedkeuring voor de openbare weg.



Ondanks dat het waarschijnlijk geen F1-auto betreft, is ook een GP2-auto niet langzaam. De 4.0 liter achtcilinder-motor is ruim 600 pk sterk en dat zorgt voor enorm goede prestaties in combinatie met een gewicht van minder dan 700 kilogram. De aandacht van de politie richt zich vooral op de Corvette-sportwagen die bij de Formule-auto leek te horen en die wel voorzien was van een kenteken.