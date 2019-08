Politie verwijdert YouTuber van circuit wegens deze crashvideo's

Op de Nordschleife van de Nürburgring rijdt van alles, variërend van touringcars tot racewagens, maar ook met een gewone personenauto ben je op gezette tijden welkom. Dat leidt regelmatig tot ongelukken op dit 20,8 kilometer lange circuit in de Eiffel, dat ook wel bekendstaat als de ‘Groene Hel’. Velen schatten hun snelheid verkeerd in en vliegen uit de bocht, of ze botsen op elkaar. Het allergevaarlijkst zijn naar verluidt de motorfietsen, die zo plat door de bocht gaan dat je ze vanuit een auto bijna niet ziet.

Volgens een woordvoerder van de Nürburgring is Ebben verschillende keren benaderd om te proberen een oplossing te vinden, maar reageerde hij niet. Ebben ontkent. De Nürburgring is sinds kort privébezit en dus moet een licentie worden aangevraagd om te mogen filmen. Het is echter vrij onduidelijk welk deel eigendom is van de organisatie, aangezien het gaat om stukken bos en grasland variërend van 10 tot 100 meter langs het circuit. Al met al is de kans groot dat de komende tijd het aantal crashvideo's sterk vermindert, omdat de organisatie het filmen van ongelukken zoals die hieronder niet toejuicht.