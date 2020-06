Politieagent crasht met bemande drone

video Geen euro omzet, maar wel bijna 30 miljard dollar waard: is dit bedrijf het nieuwe Tesla?

10 juni Amper één week na zijn beursgang op de Nasdaq in New York is autofabrikant Nikola Motor Company verdubbeld in waarde. De piepjonge maker van elektrische pick-ups en vrachtwagens is nu al meer waard dan Ford of Fiat-Chrysler. Net als Tesla-baas Elon Musk is Trevor Milton, CEO van het bedrijf, erg actief op Twitter.