Politieagenten draaien onder werktijd zogenoemde donut op kruispunt

‘Milieu­vrien­de­lij­ke’ veegwagen op waterstof oogst veel kritiek: ‘Kansloze manier van geld verspillen’

5 februari Utrecht heeft de eerste allereerste veegwagen ter wereld die op (groene) waterstof rijdt. En dat is een mooie mijlpaal volgens de verantwoordelijke wethouder. Maar kenners noemen het ‘een kansloze manier van geld verspillen’ omdat waterstof en mobiliteit volgens hen een doodlopende weg is. ,,Het is zonde om de schaarse groene waterstof te verspillen aan iets wat ook op een batterij kan.’’