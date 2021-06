Populaire Toyota gaat de hoogte in: zo rijdt de Yaris Cross

testDe Toyota Yaris was de afgelopen tijd de meest verkochte auto in zijn klasse. Logisch dus dat Toyota hem nu ook als SUV presenteert, want autokopers vragen nog steeds in toenemende mate om een hoger model. De Yaris Cross gaat onder meer de VW T-Roc, Renault Captur, Opel Mokka en Peugeot 2008 te lijf.

Dat de Yaris plotseling zo enorm populair geworden is, heeft ongetwijfeld alles te maken met de nieuwe generatie van deze auto. Die werd al enige tijd verwacht, dus het geduld van de kopers was op de proef gesteld. Maar toegegeven: de nieuwe Yaris vertoont in zijn design meer karakter dan ooit en hij is ook technisch flink vernieuwd. Dat maakt hem tot een aantrekkelijke auto in deze klasse.

Grote kans dat ook de SUV-variant, met de naam Yaris Cross, een bestseller gaat worden. Hij is in Europa ontworpen, in de designstudio van Toyota aan de Côte d’Azur en hij wordt geproduceerd in het Franse Valenciennes. Ook de gewone Yaris rolt daar al jaren van de band. De Yaris Cross is in Nederland met alleen een benzinemotor te koop vanaf 24.295 euro. Voor de hybride wordt minimaal 30.995 euro gevraagd. In september arriveert hij bij de Nederlandse dealers.

De Cross biedt 3 centimeter meer bodemvrijheid dan de gewone Yaris en is in totaal 9 centimeter hoger. Dat maakt het natuurlijk nog geen echte terreinauto, maar dat geldt voor zo’n beetje alle nieuwe SUV’s en zeker die in het compacte segment. De wielbasis van beide versies is gelijk, maar Cross is wel 24 centimeter langer en 2 centimeter breder.

Het interieur is vrijwel gelijk aan dat van de gewone Yaris. Alleen is het centrale scherm van het infotainment iets groter, dat meet nu 9 inch, in de First Edition-versie. Je zit prettig in deze Toyota en het interieur ziet er verder prima uit. De afwerking is van niveau en we zien zelfs een leuke stof op de deurpanelen. Op de achterbank heb je wat meer hoofdruimte dan in de Yaris hatchback, maar de beenruimte houdt daar niet over. De kofferbak is bijna 400 liter groot: keurig.

De geteste auto is nog deels afgeplakt met camouflagetape, om duidelijk te maken dat het om een pre-productiemodel gaat. Om die reden is het navigatiesysteem bijvoorbeeld nog niet operationeel, maar gelukkig kan de Cross overweg met Apple CarPlay en Android Auto en dus kan je de navigatie ook via je telefoon binnenhalen.

Hybride

Voor deze eerste kennismaking staat de hybride klaar. De interessantste versie, want ook in Nederland wordt de Yaris tegenwoordig vrijwel altijd met hybride-aandrijving besteld. Die bestaat uit een gloednieuwe 1,5 liter driecilinder benzinemotor in combinatie met een elektromotor en automaat. De aandrijflijn levert een totaalvermogen van 116 pk (85 kW).

Toyota spreekt van de vierde generatie hybride en blijkt zichzelf hier wederom mee te overtreffen. Weliswaar hoor je de bekende driecilinder-roffel tijdens het optrekken en in die zin is deze aandrijflijn minder stil dan de vorige motor, die een viercilinder was.

Maar als je niet te wild met het gaspedaal omspringt, blijkt het motorgeluid nooit overheersend. Eenmaal op constante snelheid klinkt er alleen op de achtergrond enig gebrom. Zuinig is deze hybride beslist: je kunt er makkelijk 1 op 20 mee. En binnen de bebouwde kom is het niet moeilijk om een flink stuk volledig elektrisch af te leggen.

De Yaris Cross blijkt verder goed en zelfs een tikkeltje uitdagend te sturen. Vering en demping zijn mooi in balans, de auto duikt met plezier een bocht in. Standaard zit in elke Yaris Cross een compleet pakket veiligheids- en assistentiesystemen, waaronder adaptieve cruisecontrol, rijstrookassistentie, voetgangersdetectie (ook in het donker) en automatisch grootlicht.

Een video van de test met de Yaris Cross zie je hier bij Autoweek. De complete test staat in Autoweek 26, het nummer dat vanaf morgen in de winkel ligt. Alle specificaties en prijzen van de Yaris Cross vind je hier.

