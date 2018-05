'Porsche 356 Speedster van James Dean gevonden in Frankrijk'

20 jaar gestald

Bernard Moix, beheerder van de pagina, zegt te spreken namens een vriend die de auto heeft gekocht. Moix, die nog geen foto's van de auto zelf heeft geplaatst, deelt dat de auto per toeval is gevonden en werd verkocht als een 'project' in Frankrijk, waar de auto de laatste 20 jaar heeft gestaan. Moix belooft snel foto's te plaatsen van de auto, die naar verluidt vorige week is gekocht door zijn kennis.

Super motor

James Dean kocht de teruggevonden 1955 Porsche Super Speedster van John von Neumann bij Competition Motors in Hollywood in het voorjaar van 1955. Hoewel Speedsters geliefd waren, kon hij destijds al een exemplaar krijgen met 1500 Super-motor (motornummer P-41014). Er wordt zelfs beweerd dat dit de eerste Speedster ooit was met een 'Super' motor. Negen dagen voor zijn dood in september ruilde hij deze Speedster in voor een 550 Spyder, waarmee hij kort daarna dodelijk verongelukte.