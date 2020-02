Porsche Macan GTS hinkt op twee gedachten

De Porsche Macan GTS krijgt een plek tussen de Macan S en de Turbo en biedt op papier het beste van twee werelden. Namelijk enerzijds een relatief rijk uitgerust model dat comfortabel is, maar desgevraagd ook voldoende sportief is om mee te kunnen komen op een bochtig bergweggetje. Het enige dat op papier eigenlijk al enige schrik aanjaagt, is echter de prijslijst. De vernieuwde Macan GTS kost namelijk 120.400 euro. Ter vergelijking: de S-uitvoering kost 102.600 euro en de Turbo 137.200 euro.

Volledig scherm Porsche Macan GTS © Porsche

Daarmee past de GTS naadloos in de Macan-range, maar wanneer we ‘m vergelijken met de concurrentie, blijkt pas hoe enorm duur deze uitvoering eigenlijk is. Voor hetzelfde geld koop je namelijk ook een Cayenne of een Audi Q8. Ook de 390 pk sterke Mercedes-AMG GLC Coupé 43 4Matic en de 354 pk sterke BMW X4 M40i zijn vergelijkbaar qua prijs. De Audi SQ5 is zelfs ruim 10.000 euro minder duur, maar die is alleen leverbaar als diesel. Toch blijft het een heleboel geld voor een Porsche die vooral als tweede auto wordt gekocht en die vier jaar geleden nog 107.000 euro kostte.

Volledig scherm Porsche Macan GTS © Porsche

Vermogen kom je nooit tekort dankzij de 380 pk sterke 2,9 liter zescilinder met twee turbo’s. In vergelijking met zijn voorganger wordt 20 pk gewonnen, wat in combinatie met het optionele Sport Chrono Pakket leidt tot een acceleratie van 0-100 km/u in 4,7 seconden en een topsnelheid van 261 km/u. Sportief is de Macan GTS eveneens. Een tikkeltje té sportief zelfs wat ons betreft. Want de door ons gereden versie met stalen veren en 15 mm verlaagd onderstel ontpopt zich in deze bergachtige omgeving tot een springerige, onrustige en elestiekerig aanvoelende SUV die het op het circuit ongetwijfeld goed doet dankzij het harde onderstel, maar die op de openbare weg niet lekker uit de verf komt. Het helpt daarbij niet of je de auto in de meest of minst comfortabele stand zet.

Je kunt het Porsche niet kwalijk nemen dat ze sportiviteit hoog in het vaandel hebben staan. Immers: bij ontstentenis van een R-versie of iets GT3-achtigs in het Macan-gamma is de GTS de meest hardcore versie. De Turbo is weliswaar sneller, maar ook meer op comfort geënt. Wil je genieten van hoge bochtsnelheden en neem je zijn nerveuze persoonlijkheid voor lief, dan is de Macan GTS jouw auto. Deze mate van sportiviteit vind je niet bij Mercedes en BMW, maar dat heeft een reden. Deze GTS jaagt iedereen weg die ergens een zeurend pijntje heeft, want bij iedere verkeersdrempel en dwarsrichel voel je die plek opspelen. Kwalijker is echter dat relaxed rijden nagenoeg onmogelijk is. Daarvoor zit er teveel onrust in motor, bak, onderstel en besturing.

Volledig scherm Porsche Macan GTS © Porsche

Dat gezegd hebbende, schijnt dit euvel vooral te spelen in de variant met stalen veren. Collega’s die met de variant met luchtvering reden (25 mm verlaagd onderstel), herkenden weinig in onze observaties. Wanneer dat klopt, is er weinig tot geen reden om de GTS te laten staan, want mooi is de auto zonder meer. De auto is standaard uitgevoerd met het SportDesign Pakket, inclusief opvallende dorpels en zwarte afwerking van onder meer de grille en ruim bemeten luchtinlaten. Ook de led-koplampen en de driedimensionaal vormgegeven achterlichtunits zijn donker getint. Achter zijn de zwarte diffuser en de zwarte uitlaatpijpen de blikvangers.

Volledig scherm Porsche Macan GTS © Porsche

Ook het interieur van de Macan GTS is uitgesproken sportief. De speciale, achtvoudig verstelbare sportstoelen en het exclusieve, met leder beklede driespaaks multifunctionele sportstuur onderstrepen de sportief-elegante GTS-signatuur. Tot de mogelijkheden om de Macan GTS te personaliseren, behoren lederen GTS-bekleding met alcantara accenten in karmijnrood of krijt, diverse afwerkingsaccenten van alcantara en aluminium, een BOSE Surround Sound System en een nieuwe smartphone-box met draadloze oplaadfunctie. De 20 inch velgen zijn voorzien van rode remklauwen. Voor nog meer stopkracht zijn keramische remmen als optie leverbaar.

Volledig scherm Porsche Macan GTS © Porsche