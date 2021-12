Porsche met ‘netvliesverwoestend’ interieur te koop voor recordprijs

Een Porsche 911 Turbo S met een interieur dat lijkt uitgezocht door Ronald McDonald zelf, staat te koop in Amerika. De auto is ooit bij Porsche besteld door een voormalige premier van oliestaat Koeweit.

Er zijn auto’s waarvan het ontwerp polariserend is, maar modellen van het merk Porsche behoren daar in de regel niet toe. De Porsche 911 wordt door bijna niemand lelijk gevonden. En dus zal een Porsche 911 Turbo S van de 993-serie 1998 die momenteel in Canada wordt aangeboden, de harten van veel liefhebbers sneller doen kloppen. Althans, zolang je niet de deuren opent.

Suikerspinkleurig interieur

Wie zonder zonnebril in de auto stapt, zal flink schrikken. Het suikerspinkleurige dashboard doet bijna letterlijk pijn aan je ogen. Niet alleen de stoelen zijn bekleed met fel oranje en geel leer, ook de deurpanelen, het dashboard en de hemelbekleding dragen bij aan de kleurexplosie. Zelfs de instrumenten, het stuur, de achteruitkijkspiegel en de versnellingspook doen pijn aan je ogen. Het enige optische rustpuntje in deze Porsche is de zwarte radio, die blijkbaar niet leverbaar was in geel of oranje.

Koeweit

De auto is besteld in deze kleuren door sjeik Nasser Al-Mohammed Al-Sabah, de zesde premier van Koeweit. Zoals Pfaff Reserve in Toronto onthult, werd de sportwagen vanaf 2010 volledig gerestaureerd door Porsche Classic in Duitsland ter waarde van een bijna ongelofelijke 446.500 euro. Wie denkt dat deze Porsche 911 Turbo S goedkoop is vanwege het hysterische interieur, heeft het helaas mis. De dealer wil er graag 888.888 dollar (zo’n 790.000 euro) voor hebben. Een standaard 993 Turbo S kost gemiddeld rond de 200.000 euro.

