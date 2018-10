Porsche-rijder krijgt meeste bekeuringen, maar rijdt minste schade

Dat blijkt uit onderzoek van vergelijkingswebsite Check24, die van eigenaren van 36 automerken registreerden of ze strafpunten hadden op hun rijbewijs én of ze schade hadden veroorzaakt bij derden. De website onderzocht alleen merken waarvan er meer dan 1.000 waren aangemeld. Het onderzoek is aldus gebaseerd op minimaal 36.000 gevallen.

Van de Porsche-rijders had gemiddeld tien procent een of meer strafpunten. Dat is hoger dan het landelijk gemiddelde, dat op 6,2 ligt. Opvallend hoog scoren ook de merken Jaguar en Volvo, die niet zo heel lang geleden vooral werden bereden door wat oudere automobilisten. De braafste bestuurders zijn de eigenaren van een Chevrolet, Daihatsu en Nissan. Van hen heeft gemiddeld slechts een op de 20 een of meer strafpunten.