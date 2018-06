Porsche van Netflix-serie The Bridge wordt geveild voor het goede doel

De Porsche 911S, waarin hoofdpersonage Saga Norén rondrijdt in de Deens/Zweedse hitreeks The Bridge , wordt geveild voor het goede doel.

De olijfgroene Porsche 911 uit 1977 zal op 13 juli worden geveild tijdens de Bonhams Festival of Speed ​​Sale in Goodwood in het Verenigd Koninkrijk. De opbrengst wordt gedoneerd aan WaterAid, een Zweedse stichting die ernaar streeft om de hele wereld rond 2030 toegang te geven tot schoon water.

Volledig scherm © Jens Juncker/Bonhams

Productiebedrijven Filmlance International en Nimbus Film stemden ermee in om de opbrengst van de 175 pk sterke Porsche te schenken aan een goed doel. Actrice Sofia Helin, die vanaf 2011 Saga speelde in de vier seizoenen van de serie, is ambassadrice van WaterAid.

Helin zal volgende maand aanwezig zijn op de veiling van de Porsche in Engeland. ,,Saga's Porsche maakt een groot deel uit van mijn leven als actrice en is tevens onderdeel van een stuk televisiegeschiedenis", vertelde ze aan de Deense omroep DR. ,,Ik ben blij dat deze iconische auto ook zijn nut kan bewijzen na The Bridge."