Porsche verdubbelt productie van zijn allereerste elektrische model

Alleen al in Noorwegen heeft Porsche drieduizend reserveringen voor de Taycan, terwijl het daar normaal gesproken driehonderd auto’s per jaar verkoopt. Dergelijke cijfers waren de motivatie voor de verhoging. Volgens het Duitse Automobilwoche is het aantal van 40.000 exemplaren per jaar voor een high-end automaker als Porsche zeer groot.