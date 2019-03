Porsche verwent alle werknemers in Duitsland met bonus van 9.700 euro

Bijna 25.000 werknemers van Porsche in Duitsland ontvangen de bonus. Elke werknemer krijgt bovendien hetzelfde bedrag, ongeacht welke positie in het bedrijf hij of zij bekleedt. Wie niet voltijds werkt, kan echter geen aanspraak maken op het volledige bedrag.



Vorig jaar leverde Porsche wereldwijd meer dan 256.000 auto's, vier procent meer dan in 2017. De omzet steeg met bijna tien procent tot ongeveer 25,8 miljard euro. Onder de streep bleef een winst over van 3,1 miljard euro, drie procent meer dan in 2017. In dat jaar konden ze ook al rekenen op een bonus van 9.656 euro.