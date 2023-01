‘Prijs occasion naar nieuw record in december’

Dit familiebe­drijf houdt al 100 jaar het hoofd boven water: bussen van BAB-VIOS zijn niet te stoppen

De Tweede Wereldoorlog, corona, het personeelstekort. Familiebedrijf BAB-VIOS Touringcars uit Wateringen weet al honderd jaar van alles te doorstaan. Makkelijk is anders, weet eigenaar Michel Kortekaas, maar stoppen is geen optie. ,,Bij tegenslag moet je door. Dat is een familiebedrijf eigen.”

28 december