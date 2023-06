Prijspakker: elektrische BYD Dolphin flink goedkoper dan concurrentie

Met een vanafprijs van 29.990 euro zet het merk een opvallend scherp geprijsd alternatief in de showrooms voor modellen zoals de Renault Megane E-Tech, de MG 4, de Volkswagen ID.3 en de Jeep Avenger. De prijzen van deze eveneens volledig elektrische auto’s beginnen respectievelijk bij 38.000, 32.000, 44.000 en 38.500 euro. Hoewel de 4,27 meter lange BYD Dolphin qua formaat niet onder doet voor deze auto’s, is zijn prijs een stuk gunstiger.

Voor die besparing moet je alleen wel wat concessies doen. Zo krijgen eigenaren van de voordeligste Dolphin een relatief zwakke elektromotor. Het basis-uitrustingsniveau ‘Active’, die vanaf dit najaar voor 29.990 euro te koop komt, levert een vermogen van 95 paardenkrachten (70 kilowatt) af aan de voorwielen. Dat is flink minder dan concurrenten zoals de MG (minimaal 170 pk), de Volkswagen (204 pk) of de minstens 130 pk sterke Renault Mégane E-Tech.

Wie liever meer kracht heeft, kan daar overigens voor kiezen bij BYD’s nieuwste model. De duizend euro duurdere ‘Boost’-versie van de Dolphin (vanaf 30.990 euro) krijgt een elektromotor met 130 kW/177 pk, terwijl de meest luxe uitgevoerde ‘Comfort’ (vanaf 34.490 euro) en ‘Design’-uitvoeringen (35.990 euro) worden geleverd met de sterkste elektromotor binnen de reeks: in dat geval krijg je 150 kilowatt, ofwel 204 paardenkrachten. Alle versies van de nieuwkomer komen overigens in aanmerking voor de SEPP-aanschafsubsidie van 2950 euro.

BYD Dolphin: tot 427 kilometer per laadbeurt

Wie iets meer geld te besteden heeft, kan bij de BYD Dolphin echter ook kiezen voor een riantere versie van het accupakket. In de ‘Comfort’ en ‘Design’ heeft het pakket namelijk een inhoud van 60 kilowattuur, waarmee de auto volgens zijn makers maximaal 427 kilometer ver komt per laadbeurt. Daarmee biedt het merk wel degelijk een concurrerende optie aan.

Het laden van de batterijen gaat niet bovengemiddeld snel, zo blijkt uit de eerste cijfers. Bij de voordeligste uitvoering is een enkelfaselader van 7 kilowatt standaard, terwijl alleen de duurdere varianten met 11 kilowatt (3-fase) kunnen laden aan een standaard laadpaal. Bij een snellader duurt het volgens BYD zo’n half uur om het accupercentage van 30 naar 80 procent te krijgen. Aan een DC-lader met gelijkstroom, zoals je veel langs de snelweg ziet, haalt de Dolphin in het gunstigste geval een laadsnelheid van 88 kilowatt. Een warmtepomp, die helpt om de energie in het systeem van de auto efficiënter te gebruiken, is in alle versies standaard.