Prijzen Japanse klassiekers gaan door het dak: 310.000 dollar voor oude Datsun

Een zo goed als nieuwe Datsun 240Z uit 1971 is verkocht in Amerika voor 310.000 dollar. Daarmee lijkt de waardering voor klassieke Japanse sportwagens hoger dan ooit tevoren.

De Datsun werd verkocht via de Amerikaanse veilingsite Bring A Trailer. De auto werd ooit nieuw verkocht aan de toenmalige Amerikaanse Datsun-dealer James Munson. Hij deed de auto cadeau aan zijn zoon Ronald, die afgelopen mei overleed. De auto had slechts 21.750 mijl op de teller en verkeert in absolute nieuwstaat.

De motor van de Datsun is 150 pk en gekoppeld aan een handgeschakelde vierbak. De conditie van de auto is buitengewoon goed, maar het zal vooral de combinatie van de kleur Racing Green aan de buitenzijde in combinatie met het cognackleurige interieur zijn die voor de extreem hoge prijs heeft gezorgd. Speciale sportwagens van Nissan (dat voortkwam uit Datsun) zijn nog steeds voorzien van deze combinatie.

De auto is voorzien van de originele laklaag, zoals beelden van de lakdikte-meter aangeven. De huidige eigenaar heeft de auto - sinds hij 'm in december kocht - alleen maar voorzien van nieuwe olie, een nieuw brandstoffilter, andere bougies en vier nieuwe Vredestein Sprint Classic banden.

Eerder was op veilingen al te zien hoe Japanse klassiekers opvallend hoge prijzen opbrengen. Zo werd vorig jaar een Toyota Supra turbo Targa uit 1994 afgehamerd op bijna 174.000 dollar. Volgens de Hagerty Bull Market List 2019 - een jaarlijks rapport over de waardepotentie van klassieke auto’s - zijn meer Japanse klassiekers sterk in waarde aan het stijgen.

