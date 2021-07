Prijzen van brandstof worden verhoogd om te kunnen stunten met kortingen

Bijna 100 euro voor een volle tank. Wie zijn lege tank tank volgooit, ziet dezer dagen de teller wel heel hard oplopen. Ja, de brandstof is duur, maar duurder dan ooit? Het is maar hoe je ernaar kijkt. ,,Tien, twintig jaar geleden kreeg je maar een paar cent korting. Nu is 10 cent bijna standaard’’, zegt Paul van Selms van United Consumers. ,,15 cent zie je ook vaak en hier en daar geeft een pomphouder zelfs 20 cent korting.’’ Oliemaatschappijen hebben de afgelopen jaren adviesprijzen kunstmatig verhoogd, om aan de pomp lekker veel ‘korting’ te kunnen geven. 10 of 15 cent korting per liter blijft bij de consument lekker in het hoofd zitten. ‘Zoveel korting? Daar kom ik vaker.’ Dat werkt beter dan adverteren met bijvoorbeeld 1,837 euro per liter.