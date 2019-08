Primeur: haal een auto uit de automaat en betaal contactloos

Met het pop-upsysteem kunnen chauffeurs in de Britse hoofdstad achter het stuur van een gloednieuwe motor stappen zonder het gedoe van een dealer. Het innovatieve systeem is geïnstalleerd door verkoopsite AutoTrader. De machine stelt voorbijgangers in staat om een ​​gloednieuwe elektrische Renault Zoe te kopen voor 16.000 pond (ongeveer 17.500 euro).

Wanneer er is betaald, wordt de sleutel van de Renault in een klein vakje geplaatst, waarna een automatische deur opengaat en je weg kunt rijden. Het systeem is ontworpen om de drempel weg te nemen die veel mensen voelen wanneer ze met een autodealer over de prijs moeten onderhandelen.