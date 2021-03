Privégegevens miljoenen Nederlanders mogelijk in handen van criminelen na datalek bij autodealers

Het exacte aantal mensen dat door het lek is getroffen, is niet bekend. Het gaat volgens de hacker die de gegevens te koop aanbiedt om herleidbare gegevens van 7,3 miljoen personen, maar dezelfde mensen kunnen meerdere keren in het datalek voorkomen. Het e-mailadres zou in 2,5 miljoen gevallen aanwezig zijn.

Hoe de data precies zijn gestolen, is een raadsel.



Nadat de NOS het bedrijf had ingelicht dat data te koop werden aangeboden, startte het een onderzoek en herkende het de buitgemaakte data. ,,Het onderzoek is nog in volle gang. We hebben al melding gemaakt bij de Autoriteit Persoonsgegevens’’, laat een woordvoerder van RDC aan de NOS weten.