Proef van NS van start: voor een tientje per dag verder reizen op een OV-ebike

video Wat doe je als de trein plots uitvalt? Mensen met verstande­lij­ke beperking oefenen met treinrei­zen

Inchecken, het juiste spoor vinden en een plekje bemachtigen in de - soms overvolle - intercity. Voor de één gaat het op de automatische piloot, voor een ander is dat best ingewikkeld. Rosa (20), Douwe (24), Willeke (53) en andere mensen met een verstandelijke beperking konden maandag ‘oefenreizen’ op Utrechtse stations.

6 september