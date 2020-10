‘Qmusic’ staat er op de kentekenplaat van de Belgische Justyna: ‘Mensen denken dat ik bij de zender hoor, en dat levert voordelen op’

,,Dit is een wagen met power, en er zit ook power in Q-music”, legt Justyna uit, terwijl zij haar Mercedes M-Klasse SUV in de extreem sportieve uitvoering 63 AMG over de Belgische wegen stuurt. ,,Ik zit voor mijn werk meestal alleen in de auto en heb dan altijd Qmusic aan. Ik hoorde op de radio dat er nog niemand was met een Qmusic-nummerplaat, dus ik dacht: waarom niet? Veel mensen denken dat deze auto bij Qmusic hoort”, lacht ze. ,,Dus ja, dat levert best wat voordelen op.” Wat die voordelen dan wel zijn, zegt ze niet.