Quoi? Plots verplichte Franse dodehoeksticker stuit op onbegrip bij transportbedrijven: ‘Onduidelijkheid ten top’

Zelfrijden­de auto nu wettelijk toegestaan in Duitsland

12 februari De Duitse federale overheid heeft de ‘wet voor het autonoom rijden’ aangenomen. Daarmee is Duitsland het eerste Europese land dat deze stap zet. De wetgeving is een eerste stap in het toelaten van zelfrijdende auto's van niveau 4 op de openbare weg.