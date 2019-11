Rapport transportbranche: Fileschade voor vrachtverkeer bedroeg vorig jaar 1,4 miljard

Ze vragen het kabinet daarom snel de grootste knelpunten op de wegen aan te pakken. De schade treft niet alleen transportbedrijven en ondernemingen die hun eigen goederen vervoeren over de weg, maar ook de opdrachtgevers van transportbedrijven. ,, Deze cijfers doen bij mij de alarmbellen rinkelen en ik neem aan ook bij het kabinet", zegt TLN-voorzitter Elisabeth Post. "Want terwijl wij nu de schade opnemen van vorig jaar, groeien de files gestaag door. En ligt een deel van de verbetering van ons wegennet stil door de stikstofcrisis.”

Nieuwe plannen hard nodig

Het oppakken van projecten die nu stilliggen is volgens Post niet voldoende. ,,Nieuwe plannen zijn hard nodig, op de meest hardnekkige knelpunten.” Niet alleen wegverbredingen kunnen helpen, maar bijvoorbeeld ook maatregelen die het openbaar vervoer verbeteren zodat mensen de trein nemen in plaats van de auto.



Het totale schade bedrag komt bijna 6 procent hoger uit dan in 2017. Op de ranglijst met meest kostbare files staat de A4 tussen de knooppunten Burgerveen en de N14 voor het derde achtereenvolgende jaar op één, met een totale schade van 26,1 miljoen euro.



Op nummer twee staat de A15 tussen knooppunten Ridderkerk en Gorinchem met 17,9 miljoen euro en op nummer drie de A27 tussen de knooppunten Everdingen en Gorinchem. Het onderzoek is uitgevoerd door onderzoeksbureau Panteia, in opdracht van evofenedex en TLN.