Razendpopulaire e-bikes kunnen levensgevaarlijk zijn: ‘Brandende accu nauwelijks te blussen’

video Ouders en kind (1,5) krijgen schrik van hun leven als auto van openstaan­de brug valt

Een gezin uit België is woensdagmiddag met de schrik vrijgekomen na een opmerkelijk incident in Leuven. Ze reden met hun auto een brug op, toen deze plotseling openging en ze vast kwamen te zitten op de inmiddels openstaande brug. De auto tuimelde naar beneden en landde op zijn kop tegen de slagbomen. ,,We onderzoeken hoe dit heeft kunnen gebeuren, maar het is nog te vroeg om conclusies te trekken”, zegt woordvoerder Carolien Peelaerts.

28 oktober