Rechterhand Elon Musk vertrekt bij autofabrikant Tesla

Guillen zou het bedrijf al op 3 juni hebben verlaten, blijkt uit documenten die naar verluidt pas deze week werden ingediend. De Fransman gold als rechterhand van topman Elon Musk en was in 2018 het brein achter het opvoeren van de productie van de Tesla Model 3. Dat gebeurde toen in een tent buiten de fabriek. Guillen was eerst president-directeur van Tesla’s autodivisie en werd in maart benoemd tot hoofd van de afdeling die de veelbelovende, zware vrachtwagens ontwikkelt.

Volgens analisten is het vertrek van Guillen een enorme aderlating voor Tesla. Hij werd al in de herfst van 2010 bij Tesla als programmadirecteur voor de Model S aangesteld, de baanbrekende elektrische auto die de basis legde voor de cross-over Model X en de goedkopere Model 3.

Verloop

Tesla worstelt al jaren met een groot verloop onder de leidinggevenden. Guillen nam in 2015 al een paar maanden verlof, om onduidelijke redenen, maar keerde in 2016 terug om - toen ook al - het vrachtwagenprogramma te leiden. Twee jaar later ging hij bij de autodivisie aan de slag om daarna weer terug te gaan naar de vrachtwagentak. De productiestart van de zogenoemde Semi Truck is vertraagd. Of het vertrek van Guillen daar iets mee te maken heeft, is onbekend. De truck is afhankelijk van grotere en sterkere accu’s die Tesla zelf probeert te maken met partners als het Japanse Panasonic.

Het is de tweede keer in korte tijd dat Tesla met slecht nieuws komt. Enkele dagen geleden werd bekend dat Tesla de Plaid+-uitvoering van de Model S toch niet in productie neemt. Dit model zou het topmodel binnen de Model S-range worden, met een actieradius van meer dan 840 kilometer en een vermogen van ruim 1100 pk. Tesla toonde de veelbelovende versie in januari.

Topman Elon Musk meldde op Twitter dat de Plaid+ is geschrapt omdat dit model ‘niet nodig’ zou zijn. De reguliere Plaid-uitvoering zou ‘goed genoeg’ zijn. Musk legt verder niet uit waarom het model wordt geschrapt.

In een video die afgelopen zaterdag op YouTube werd geplaatst, wordt fel van leer getrokken tegen Elon Musk en zijn bitcoin-tweets. Volgens de afzender(s) - die zich voordoen als leden van de hackersgroep Anonymous, maar dat wordt door velen in twijfel getrokken - manipuleert de Zuid-Afrikaanse ceo de koersen van cryptomunten, waardoor hij ‘levens verwoest’. Ze laten Musk weten dat zijn spel nu over is: ,,Je hebt je gelijke gevonden. We komen achter je aan.”

Volledig scherm De voormalige rechterhand van Elon Musk: Fransman Jerome Guillen. © EPA