Renault brengt ‘Het Viertje’ terug: elektrische ‘R4' komt in 2025

Na 5 komt 4: het was al bekend dat Renault in 2024 komt met een moderne versie van de Renault 5, nu kondigt het Franse merk aan dat ook de iconische Renault 4 terugkeert. De nieuwerwetse interpretatie van de beroemde volksauto (onder liefhebbers ook wel bekend als ‘Het Viertje’ of ‘Renaultje Vier’) komt in 2025 en wordt een compacte elektrische SUV.

Op de Autosalon van Parijs blikt Renault alvast vooruit met de 4Ever Trophy. Dat is nog een studiemodel, vol met avontuurlijke opsmuk. Maar wie de grote terreinbanden, het dakrek en extra brede wielkasten wegdenkt, ziet een compacte gezinsauto die vooral qua uiterlijk een knipoog maakt naar de Renault 4. De plannen zijn echter zeer concreet: in 2025 verschijnt de productieversie van deze auto, die volgens het Franse merk laat zien dat de originele ‘4L’ onsterfelijk is. Het model ging dertig jaar geleden uit productie, maar werd meer dan acht miljoen keer geproduceerd en kent nog altijd veel fans.

De nieuwe Renault 4 wordt dan in feite het SUV-broertje van de reeds aangekondigde Renault 5, die eveneens terugkeert als een moderne elektrische interpretatie van een oud model. Beide auto’s staan op hetzelfde platform en ze zijn ongeveer even groot, al is de 4 als SUV vanzelfsprekend hoger en ruimer. Renault zegt het zo: zoals de Captur zich tot een Clio verhoudt, zo zal de 4 zich verhouden tot de 5. Beide modellijnen blijven volgens Renault voorlopig wel naast elkaar bestaan.

Volop verwijzingen, verlicht Renault-logo

Opvallend is dat de elektrische modellen compacter zijn: met een lengte van 4,06 meter is de 4Ever Trophy duidelijk korter dan een Captur, die 4,22 meter lang is. Dat de nieuwkomer een SUV wordt, verklaart voor een deel waarom Renault hem als concept-car een ruige Trophy-uitmonstering geeft. Het betekent ook dat de 4 onvermijdelijk flink groter en minder schattig wordt dan het origineel, al leent zijn vierkante koets zich best voor wat stoere accessoires. Er bestaat trouwens daadwerkelijk een Renault 4L Trophy, een goededoelenrally die dit jaar vijfentwintig jaar bestaat.

Voor verwijzingen naar de klassieke Renault 4 hoef je bij de 4Ever Trophy niet lang te zoeken. De auto heeft bijvoorbeeld een soortgelijke combinatie van koplampen en ‘grille’, al heeft de nieuwe auto een zo goed als dichte neus. Het zwarte paneel is op het studiemodel een opening die rijwind via de kortste route naar de onderzijde van de voorruit stuurt, zodat er optimale luchtgeleiding ontstaat.

Dat paneel bevat behalve twee koplampen ook een verlicht Renault-logo. Dat is niet voorbehouden aan de concept-car, want de productieversie van de nieuwe 4 zal de eerste Renault zijn die zo’n verlicht logo naar de praktijk brengt. Het verbod daarop, dat nu nog geldt in de Europese Unie, moet tegen die tijd zijn opgeheven. Ook aan de achterzijde trekt de verlichting de aandacht; de verticale lichtunits zijn opgesplitst in drie ‘lagen’. Precies: zoals de originele 4 ook drie ‘gestapelde’ segmenten per achterlicht had.

Van opzij valt vooral het trapeziumvormige zijruitje achter het achterportier op, een heel herkenbaar kenmerk van de oorspronkelijke R4. Ook het van boven naar beneden in één schuine streep afgesneden achterportier zullen liefhebbers direct herkennen.

Wachten tot 2025 op de productieversie

Op dit moment is nog niet bekend welke aandrijving de nieuwe Renault 4 gaat krijgen. De 4Ever Trophy heeft volgens het Franse merk een accupakket van 42 kilowattuur, maar over rijbereik of laadsnelheden zwijgt Renault nu nog in alle toonaarden. De elektromotor op de vooras helpt de 4Ever aan een vermogen van 100 kW, ofwel 136 paardenkrachten. Het zou zomaar kunnen dat een soortgelijke aandrijflijn straks daadwerkelijk verkrijgbaar wordt in de Renault 4, waarschijnlijk naast een versie met een grotere accu. De exacte details onthult het merk in ieder geval tussen nu en 2025, want dan keert de ‘herboren’ Renault 4 terug op de weg.

