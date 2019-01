Renault diesel weigert massaal te starten door winterweer

Op social media werd ook massaal geklaagd over niet startende Renaults diesel. Door de kou starten de auto’s niet meer en eigenaren kunnen geen kant op. Iemand meldt dat bij hem op zijn werk vier mensen met een Renault te maken hadden met dit probleem. Een ander schrijft dat hij bij een bergingsbedrijf staat, waar op dat moment 19 Renaults zijn gestrand.

Het gaat om dieselversies van de Mégane, Talisman, Clio en Espace. Volgens Renault-woordvoerder Janet Richter zit het euvel in de intercooler van de turbo. ,,Doordat de luchtvochtigheid erg hoog is, zit er condens in de intercooler van de motor. Dat bevriest vervolgens door de lage temperatuur, waardoor de motor niet start.”