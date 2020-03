Renault Morphoz, een bouwpakket dat zichzelf groter kan maken

De Renault Morphoz is een bouwpakket: hij kan zichzelf 40 centimeter langer maken en je kunt zelf bepalen hoe groot de accucapaciteit moet zijn. Grote vraag is: staat deze concept car straks echt in de showroom?

Kom er maar eens op: een auto ontwerpen die je 40 centimeter kunt laten groeien. Hoofdontwerper Laurens van den Acker en zijn team gingen er eens goed voor zitten en kwamen met de Renault Morphoz. Deze elektrische auto is 4,40 meter lang, maar als de achterpassagiers meer ruimte willen hebben, hoef je Victor Mids of Hans Klok er niet bij te halen. Je hoeft alleen de app te downloaden die aan de auto is gekoppeld. De auto wordt dan 4,80 meter lang en wielbasis groeit met 20 centimeter. Ook de bagageruimte wordt groter. De Morphoz staat op een nieuw platform voor elektrische auto’s, dat Renault samen met Nissan en Mitsubishi bedacht. Het platform is geschikt voor auto’s met dezelfde lengte als de Renault Mégane en de Nissan Qashqai, of groter.

Renault laat je niet alleen met de ruimte spelen, maar ook met de accupakketten. Het standaard accupakket levert 40 kWh, goed voor een (optimistisch) bereik van 400 kilometer. Dat is ruim voldoende voor de dagelijkse kilometers.

Maar als je op vakantie gaat, is het krapjes. Dan kun je tijdelijk een extra accupakket van 50 kWh laten monteren, via een klep in de bodem. Het motorvermogen neemt toe van 136 naar 217 pk. Met de extra accu aan boord kun je volgens Renault 700 kilometer rijden voordat je een laadpaal moet opzoeken. Kom je terug van vakantie, dan laat je het zware pakket weer verwijderen.

Waarom levert Renault de auto eigenlijk niet standaard met een groot accupakket? ,,Bij elektrische auto’s vormt de batterij 40 procent van de aanschafprijs”, legt Bruno Vanel uit. Hij is ontwikkelingsdirecteur van alle elektrische Renaults. ,,De Morphoz zou dan veel te duur worden voor de meeste mensen.” De accu’s van de Renault Morphoz kunnen ook gebruikt worden om het huishouden van elektriciteit te voorzien, terwijl de auto geparkeerd staat.

De Renault Morphoz is dus een auto die zich aanpast aan de omstandigheden: voor woon-werkverkeer heb je de extra beenruimte achterin niet nodig, maar wél als je met je gezin naar De Efteling gaat. Zoals je ook kunt kiezen of je zelf wilt sturen of de Morphoz autonoom laat rijden. Desgewenst kan het gehele instrumentarium worden weggeklapt. De bestuurder houdt alleen een klein beeldscherm voor zijn neus over, met de belangrijkste informatie.

François Leboine, een van de ontwerpers van de Morphoz, legt uit dat de concept car vooral bedoeld is om tot rust te komen. ,,Het is een prikkelarme auto. De functie van een auto verandert. Vroeger kon je je eens lekker uitleven achter het stuur en ging het om dynamiek en spannende motorgeluiden. Nu kan dat bijna niet meer vanwege alle snelheidsbeperkingen en het steeds drukker wordende verkeer. Bovendien hebben mensen in de auto meer behoefte aan rust dan vroeger. Ze zijn de hele dag al in de weer met schermen, in de auto wil je dat even niet. Elke stoel heeft dan ook een eigen koptelefoon met noise cancelling.”

Renault past bij de Morphoz een truc toe die het ook al gebruikte bij de Espace uit de jaren tachtig: de draaibare bijrijdersstoel. Dat gaat niet zoals bij The Voice of Holland, met een grote knop op de middentunnel. Het werkt ingenieuzer: de stoel wordt gekanteld, het kan dus alleen als er niemand op de stoel zit. Voordat je gaat rijden, kun je de Morphoz klaarmaken voor de rit: via de app maak je hem langer of korter, verwarm je het interieur voor en kantel je desgewenst de bijrijdersstoel. Zo wordt de auto een rijdende huiskamer of een prikkelarme bubbel.

Komt-ie echt?

Het jammere van concept cars is dat we ze zelden écht op de weg terugzien. Ook de Renault Morphoz is niet bedoeld voor massaproductie. Wél zegt Renault dat het in 2022 acht volledig elektrische auto’s in de prijslijst zal hebben. Naast de Zoe, de Kangoo, de Master en de Twingo komen er nog vier bij, waarbij beloofd wordt dat details van het Morphoz-ontwerp terugkeren in nieuwe modellen.

De Morphoz mag dan niet op de weg verschijnen, maar komen er straks wel uitschuifbare Renaults? Bruno Vanel, de techneut, is duidelijk. ,,Nee”, antwoordt hij beslist. Maar als we dezelfde vraag stellen aan ontwerper François Leboine, zegt hij: ,,Waarom niet?”

