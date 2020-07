René rijdt straks 1100 kilometer per week in een elektrische auto: ‘Benieuwd of dat lukt!’

René Groeneveld woont in Alphen aan den Rijn maar werkt in Nijmegen. Mede door zijn vele woon-werkkilometers mag hij tot het einde van dit jaar een elektrische Hyundai Kona uitproberen, als gasttester van onze autoredactie. ,,Elke dag rij ik zeker 228 kilometer, dus meer dan 1100 kilometer per week. Ik ben heel benieuwd of dat probleemloos lukt zonder mijn vertrouwde dieselauto.”

Het liefste stapt hij voor dag en dauw in de auto. ,,Vaak zorg ik dat ik voor zes uur ’s ochtends op de weg zit: dan is het ten eerste nog wat rustiger op de weg en ten tweede mag je dan nog 130 rijden. Dat vind ik wel zo prettig, voor mijn gevoel scheelt het toch heel wat tijd op de lange ritten die ik maak.” Als logistiek medewerker voor Royal Smit Transformatoren moet René Groeneveld (48) bijna elke werkdag aanwezig zijn op locatie in Nijmegen, waardoor hij elke dag zo’n 228 kilometer in de auto zit. ,,Dat komt neer op zo’n 45.000 kilometer per jaar, en dat is dan alleen nog maar mijn woon-werkverkeer.”

Tot op heden legde René (getrouwd met Annemarie, vader van Isabelle van bijna vijf en Philippe van anderhalf) die afstanden af in een Volkswagen Golf GTD uit 2011, die hij in 2012 als bijna nieuwe auto kocht. ,,Dat is een erg fijne auto, inmiddels staat daar meer dan 211.000 kilometer op de teller.” De komende maanden mag de trouwe diesel-Golf echter even pauze nemen, want zijn baasje krijgt tot eind december de sleutel van een elektrische Hyundai Kona. René is door onze autoredactie geselecteerd als gasttester om te bekijken hoe goed zo’n elektrische auto al inzetbaar is in het ‘normale’, dagelijks leven.

Volledig scherm René in 'zijn' Hyundai Kona Electric © Bart Hoogveld

Tegelijkertijd voert de 40-jarige Marleen uit Delft, samen met haar man en drie pleegzoontjes, een vergelijkbare test uit in de eveneens elektrische Hyundai Ioniq. Onderweg houden zij hun bevindingen bij, om die aan het einde van de testperiode met ons allemaal te delen.

Klaar voor elektrisch

De manier waarop René en zijn gezin een auto gebruiken, vormt een interessante uitdaging voor de elektrische Kona. De vader uit Alphen rijdt de komende tijd in de Kona Electric voorzien het grote accupakket met een inhoud van 64 kilowattuur (er bestaat ook een variant met 39 kWh) en dat is op papier één van de best inzetbare elektrische auto’s van het moment. Volgens de fabriek redt de Kona Electric namelijk zo’n 484 kilometer op een volle acculading: in het geval van René meer dan genoeg voor een retourtje Nijmegen. Maar hoe gaat dat zodra je dat vijf keer per week moet doen?

René ziet de komende maanden met vertrouwen tegemoet. ,,Op mijn werk kan ik de auto zonder problemen opladen, dus in principe kunnen de batterijen elke dag netjes vol zijn. Hier thuis hebben we weliswaar een eigen parkeerplaats met ruimte voor een laadpaal, maar die staat er natuurlijk nog niet. Maar Annemarie en ik hebben wel degelijk voorbereidingen getroffen om in de toekomst elektrisch te gaan rijden: zo hebben we al tien zonnepanelen op het dak van ons huis en zijn er laatst nog eens zes bij geplaatst op het dak van de garage. In theorie zijn we er klaar voor, maar in de komende maanden moeten we nog even bekijken hoe we thuis of in de buurt gaan laden.”

Volledig scherm Dochtertje Isabelle op zoek naar de laadopening van de Hyundai Kona Electric © Bart Hoogveld

Voor de nóg langere ritten staat er altijd nog de stationwagon van Annemarie voor het huis. Mocht de vakantie van het gezin Groeneveld dit jaar nog doorgaan, is de kans groot dat die reis niet met de elektrische auto wordt ondernomen, zo voorspelt René: ,,Annemarie heeft een Volkswagen Passat Variant 1.6 TDI als leaseauto en die is als gezinsauto toch beter bruikbaar. Zojuist heb ik geprobeerd om de kinderzitjes achterin de Hyundai te plaatsen, maar met twee opgroeiende kleine kinderen kom je toch echt wel wat ruimte tekort in de Kona. Ik ben bijvoorbeeld benieuwd hoe het gaat als de kinderwagen én de boodschappen wilt vervoeren: ik verwacht best wat uitdagingen op dat vlak.”

Stevig doorrijden

Afgezien van de beperkte ruimte in de Kona (één van de bekende minpunten aan een verder erg prettige elektrische auto) heeft de Hyundai René na de eerste ritten al goed weten te overtuigen. ,,Ja hij rijdt echt heel prettig! Vooral de prestaties zijn niet heel slecht, moet ik je zeggen. Hij levert met 204 paardenkrachten iets minder vermogen dan mijn Golfje (‘die had standaard 179 pk maar ik heb hem gechipt naar 215 pk’) maar er zit echt meer dan genoeg pit in. Hoewel ik echt wel een nette rijder ben, hou ik er wel van om stevig door te rijden dus dat komt goed uit. Ik stoor me mateloos aan automobilisten die onnodig links of op de middelste rijstrook blijven hangen.”

Volledig scherm Het gezin Groeneveld tijdens het ophalen van de Kona Electric bij Hyundai Nederland © Bart Hoogveld

Tijdens de testperiode van zes maanden doet René zijn vertrouwde Golf overigens niet de deur uit. ,,Nee, de GTD ga ik schorsen. Het is een beetje zonde om wegenbelasting te betalen voor een auto waar ik niet mee rijd, maar hij gaat niet weg. Die auto staat er nog super bij, omdat ik hem altijd heel goed verzorg. Hij is in al die jaren bijvoorbeeld nog nooit door de wasstraat gehaald, ik was hem altijd met de hand en ben er heel scherp op dat er geen viezigheid blijft zitten. Daarnaast: de borstels van de wasstraat zie je terug in strepen en kleine krasjes in de lak. Dat vind ik zonde.” Zo te horen is de Kona de komende maanden in goede handen. Na afloop van de test ontdekken we hoe de elektrische Hyundai is bevallen.