Renovatie Haringvlietbrug is een flinke puzzel: ‘We werken op minimaal twee keer de normale snelheid’

Bijna drie miljoen verkeers­boe­tes van mei tot en met augustus

In het tweede tertiaal van 2022 zijn 2.937.812 verkeersboetes uitgedeeld. Dat is ruim een procent minder dan in dezelfde periode een jaar eerder. Voor niet-handsfree bellen en appen zijn bijna een derde meer overtredingen geconstateerd.

9 november