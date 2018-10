Rij-examens in Rotterdam: laagste slagingspercentage van Nederland

In kaartVan alle afgenomen rij-examens in 2017 is iets meer dan de helft (50,4 procent) geslaagd. Een jaar daarvoor was dat 50 procent. Rotterdam is de gemeente waar het slagingspercentage het laagst ligt. Dat blijkt uit cijfers van het CBR.

Het rijvaardigheidsbureau verstrekte aan LocalFocus cijfers over het totaal aantal examens - ongeacht of het de eerste, tweede, derde, vierde of misschien wel vijfde poging was.

Het slagingspercentage voor het auto-rijexamen is in de grote steden over het algemeen een stuk lager. Utrecht vormt hierop een uitzondering met een slagingspercentage van 51,2 procent. Rotterdam is er van alle Nederlandse gemeenten het slechtst aan toe, hier is slechts 37,6 procent van de examens geslaagd. Kandidaten voor een motorrijbewijs (75,4 procent geslaagd) en voor een bromfietsrijbewijs (80,5 procent) deden het een stuk beter.

Geen onderzoek

Het CBR heeft niet direct een verklaring voor de grote regionale verschillen. ,,Er is nooit onderzoek gedaan naar de oorzaken van de verschillen in slagingspercentages per regio”, legt een woordvoerster uit. ,,De rij-opleiding en het examen zijn gescheiden in Nederland. Wij nemen het examen af, maar bemoeien ons niet met de rijscholen. Wij kunnen rijscholen dus ook niet tot verantwoording roepen als ze het slecht doen.”

Wel probeert het CBR kandidaten te helpen met het maken van een keuze voor een goede rijschool. ,,Gemiddeld heeft een kandidaat 40 lessen van een uur nodig om zich goed voor te bereiden op het examen. Soms zien we rijscholen adverteren dat kandidaten bij hen aan tien lessen genoeg hebben. Dat klinkt aantrekkelijk, maar is niet realistisch.”

Keurmerk

Er is geen landelijk keurmerk voor rijscholen. Sommige hebben zich aangesloten bij branche-organisatie Bovag, die rij-opleidingen en hun instructeurs controleert en een gedragscode hanteert. Verder kunnen kandidaten op de website van het cbr opzoeken wat het slagingspercentage is per rijschool. Deze cijfers zijn echter niet relatief. Dus een rijschool met een slagingspercentage van 100, maar met maar 1 afgelegd examen, staat hoger in de lijst dan een rijschool met een slagingspercentage van 80 met tientallen afgelegde examens.

