Rij-impressie: eerste waterstof-SUV van Mercedes voelt ‘vertrouwd’

Mercedes zet vaart achter de elektrificatie van zijn wagenpark. In 2022 beschikt elk model over een elektromotor. Het spannendst is de Mercedes EQC, een volledig elektrische SUV die in 2019 op de markt komt. EQ staat voor ‘Electric Intelligence’, als in IQ maar dan met de E van elektrisch. Die twee letters sieren volledig elektrische modellen zoals de EQC en de nog te verschijnen EQA en EQB. Plug-in hybrides heten voortaan ‘EQ Power’ en de aanduiding ‘EQ Boost’ verschijnt op modellen waarbij de startmotor ook als generator werkt.

SUV op waterstof

Het buitenbeentje van de EQ-familie is de Mercedes GLC F-Cell. Hij rijdt namelijk op waterstof. Een brandstofcel in de motorruimte laat de waterstof reageren met zuurstof uit de lucht om elektriciteit te maken. Hiermee wordt een elektromotor aangedreven die in verbinding staat met de achterwielen. De benodigde waterstof wordt bewaard in twee gastanks. Alles wat uit de uitlaat komt, is water.

Energie die wordt teruggewonnen bij het uitrollen en afremmen gaat in een accupakket. Als je het gaspedaal vloert, zorgt diezelfde accu voor extra stroom. Wat de GLC F-Cell uniek maakt, is dat je die accu zelf kunt opladen met een stekker. Met een volle accu rijd je tot vijftig kilometer elektrisch. Dat maakt de auto vergelijkbaar met de Mitsubishi Outlander PHEV, maar dan met een brandstofcel in plaats van een benzinemotor.

Weldadig

Hoe modern de techniek ook is, eigenlijk is de GLC F-Cell verrassend vertrouwd. Je waant je in een doorsnee SUV van het Duitse merk. Dat betekent een weldadig dashboard met mat houten sierpanelen en sfeerverlichting in alle kleuren van de regenboog. Eveneens vertrouwd zijn de grote beeldschermen, het pookje aan de stuurkolom waarmee je de auto in voor- of achteruit zet en de draaiknoppen op de middentunnel voor de verschillende rijprogramma’s.

Rijden op waterstof gaat heel vloeiend. Zoals gebruikelijk bij een auto met elektromotor, wordt de kracht soepel opgebouwd. Alle trekkracht is vanuit stilstand voorhanden. Daardoor voelt het alsof je met ’s werelds soepelste dieselmotor op pad bent. Dat past goed bij een grote Mercedes-SUV die tegelijkertijd erg soepel geveerd is. Zou je de GLC F-Cell uitlenen aan iemand die niets met auto’s heeft, dan rijdt hij er zo mee weg. De waterstofauto geeft aan de buitenkant wel hints over zijn aandrijflijn: hij heeft blauwe accenten, maakt vreemde geluiden die je hoort als je ernaast staat (een zacht gehuil en gepuf) en de kofferbak is vrij klein. Onder de hoge laadvloer zit namelijk het accupakket. En op een tank kom je maar 400 kilometer ver – wat weinig is voor een grote Mercedes.

Waterstof tanken

Waterstof tank je in een paar minuten, net als diesel of benzine. Dat geeft de GLC F-Cell een streepje voor op ‘gewone’ elektrische auto’s die zomaar een halfuur aan de snellader moeten. Maar waterstof heeft een groot nadeel: het aantal plekken waar je kunt tanken, is beperkt. Op dit moment kun je terecht in Rhoon, Arnhem, Delfzijl en Helmond. Eind 2020 moet het aantal waterstofstations zijn uitgebreid tot twintig. Daarom vraagt rijden in een waterstofauto de nodige planning. Gelukkig heb je dankzij de accu met stekker 50 kilometer achter de hand om het volgende tankstation te bereiken.

De prijs van waterstof wordt uitgedrukt in euro’s per kilo. Voor circa 10 euro krijg je één kilo waterstof, waarmee je 100 kilometer kunt rijden. In de twee gastanks samen past ruim 4 kilo – goed voor 400 kilometer. Dat maakt rijden op waterstof ongeveer even duur als rijden op benzine.

Niet voor Nederland

De GLC F-Cell heeft een moderne aandrijflijn, biedt alle geneugten van een grote Mercedes-SUV en rijdt heerlijk comfortabel. Tegelijkertijd kent hij de nodige eigenaardigheden. Bij een tussensprint op de snelweg voelt hij ronduit futloos aan en er is amper verschil in karakter tussen de rijstanden Eco en Dynamic. Dat de kofferbak en de gastanks aan de kleine kant zijn, komt doordat alle onderdelen in de bestaande GLC gepuzzeld moesten worden.

Mercedes verkoopt zijn waterstofauto alleen in Duitsland en Japan – twee landen met een snel groeiend aantal tankstations. Het is een kip-en-eiprobleem: in een land zonder waterstofstations geen waterstofauto’s en andersom. Mercedes gaat niet helpen om in Nederland het balletje sneller aan het rollen te brengen. Volgens de laatste plannen komt de GLC F-Cell niet naar ons land. Daarmee maakt het merk geen goede beurt, want de Toyota Mirai en de Hyundai Nexo zijn hier wel gewoon te koop.

